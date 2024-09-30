وداعًا بطاقات التموين.. إجراءات جديدة للتحول إلى الدعم النقدي.. تنقية البطاقات وتطوير المنافذ الأبرز.. وخبراء: المنظومة الجديدة تقضي على الفساد

بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني في مناقشة ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال مشاركة خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

وهو أحد العناوين المهمة المكلفة بها وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ تولي الحكومة الجديدة، والتي سيتم العمل عليها في إطار تكنولوجى ورقمى يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى، لفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.

إجراءات “ التموين ” للتحول إلى الدعم النقدي

وبدأت وزارة التموين اتخاذ عدة إجراءات استعدادا للنظام الجديد والتحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، ومن بين تلك الإجراءات:

تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وأيضًا المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية، باستخدام مختلف أدوات الدفع الإلكتروني.

ويأتي ذلك بعد اجتماعات مكثفة بين وزير التموين ورئيس الهيئة القومية للبريد المصري وممثلي شركة فيزا العالمية لبحث أوجه التعاون المختلفة وتقديم مجموعة من الخدمات المالية.

يستهدف النظام الجاري التسهيل على المواطن بوجود ماكينات متخصصة في عمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية، بعد التحول إلى الدعم النقدي، وتطبيق ذلك بشكل تجريبي في منشأة واحدة ثم دراسة التوسع في التطبيق في باقي المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.

كما تعمل وزارة التموين على تطوير منظومة التجارة الداخلية والتي تعتبر إحدى أذرع وزارة التموين في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار.

تطوير المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية

وأكدت وزارة التموين أن لديها رؤية بشأن تطوير عمل المنافذ التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني ورفع كفاءتها.

كما وجه وزير التموين على سرعة الانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية والإهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج.

وشدد على وضع مخطط زمني سريع للانتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتي يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقة التموين أو سلع حرة من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك قبل بدء تطبيق النظام الجديد لصرف السلع التموينية والتحول إلى الدعم النقدي حيث يستهدف وزير التموين تحويل المنافذ التموينية إلى سلاسل تجارية تنافس " السوبر ماركت " يلبي المواطن كافة احتياجاته من خلالها.

كما بدأت وزارة التموين تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، قبل البدء في التحول إلى الدعم النقدي.

وأكد وزير التموين إن الدعم سيصل لمستحقيه إذا استطعنا أن ننقح البيانات بشكل كامل وعلمي ودقيق".

وبدأت وزارة التموين أولى خطوات تنقية البطاقات التموينية وحذف غير للمستحقين للدعم بإرسال رسائل نصية على بون صرف الخبز لعدد 7169 بطاقة تموينية تطالبهم بتقديم بعض البيانات والمستندات لحذف الأفراد الذين ليس لهم صلة قرابة بأفراد الأسرة.

جلسات الحوار الوطني للتحول إلى الدعم النقدي

من ناحية أخرى، استعرضت مناقشات جلسات الحوار الوطني الأراء حول ملف الدعم النقدي، واضعة بذلك الشروط والضمانات اللازمة لإدارة الملف بكفاءة دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية، حيث جاءت بعض الآراء، بضرورة أن يشهد الدعم النقدى زيادة سنوية، مرتبطة بنسبة التضخم كما يحدث في المرتبات والمعاشات ليستطيع المواطن مواجهة ارتفاع الأسعار.

كما ترى بعض أراء الخبراء أن التحول إلى الدعم النقدي يقلل الأعباء على ميزانية الدولة، وتوجيه الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة، لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مع وضع وصياغة منظومة رقابية صارمة تمنع التلاعب وتكفل توزيع الدعم بشفافية وعدالة، وكذلك التصدي لجشع التجار، ومنع تهريب السلع إلى السوق السوداء والقضاء على الفساد.

كما يتيح للأفراد حرية أكبر في اختيار كيفية إنفاق المبلغ الذي يحصل عليه من الدعم النقدي وشراء احتياجاتهم الفعلية بدلا من إلزامه بسلع محددة،.وجاءت بعض المقترحات لتحدد مبلغ يترواح ما بين 175 جنيه إلى 200 جنيه نصيب الفرد في الدعم النقدي.