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اقتصاد

أسعار الذهب في الأسواق المحلية بختام تعاملات اليوم الإثنين 30/9/2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

نشر أسعار الذهب،  ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فى التعاملات المسائية اليوم الأثنين وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية بقيمة تصل الي 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4091 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3068 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28640 جنيها.

اسعار الذهب في البورصة 

 

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أقل بقليل من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع اتجاه المعدن النفيس لتسجيل أفضل ربع سنوي له في أكثر من ثماني سنوات بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر.

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية  بنسبة 0.31% إلى 2,655.05 دولار للأوقية. وارتفعت السبائك أكثر من 14% منذ بداية الربع الحالي، وهو أفضل مستوى لها منذ يناير 2016.

وعلى أساس شهري، ارتفع الذهب أكثر من 6% في سبتمبر بعد أن وصل إلى ذروة عند 2,685.42 دولار يوم الخميس الماضي، مدفوعًا بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية، وإجراءات التحفيز الصينية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

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