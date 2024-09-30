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رياضة

دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يفوز على الوصل الإماراتي بثنائية (صور)

أهلي جدة والوصل الإماراتي
أهلي جدة والوصل الإماراتي

فاز فريق أهلي جدة السعودي على نظيره الوصل الإماراتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب زعبيل في دبي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل ثنائية أهلي جدة في الشوط الأول اللاعب الجزائري رياض محرز في الدقيقة 4، وروجر إبانيز في الدقيقة 39.

تشكيل أهلي جدة أمام الوصل الإماراتي

وجاء تشكيل أهلي جدة أمام الوصل الإماراتي كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

في خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - عبدالله العمار

في خط الوسط: زياد الجهني - جابري فيجا - فرانك كيسي

في خط الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان.

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تشكيل الوصل الإماراتي أمام أهلي جدة

وجاء تشكيل الوصل الإماراتي أمام أهلي جدة كالتالي:

خالد السناني، سفيان بوفتيني، علي صالح، هاريس سيروفيتش، فابيو ليما، يونج سيونج هيون، مالك ناجير، تا كاشي أويشنو، نجيسان كواديو، أليكسيس بيريز، نيكولاس خيمينيز.

أهلي جدة والوصل في الجولة الأولى من دوري أبطال اسيا للنخبة

وكان فريق أهلي جدة فاز على نظيره برسبوليس الإيراني بنتيجة هدف نظيف لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما فاز الوصل الإماراتي أيضا على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 1-0 في الجولة نفسها.

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