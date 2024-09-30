مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وعلى رأسها النصر السعودي مع الريان القطري.
الدوري الإيطالي الدرجة A
بارما مع كالياري 9.45 مساء
دوري أبطال آسيا للنخبة
السد - قطر مع استقلال طهران - إيران 7 مساء.
برسيبوليس - إيران مع باختاكور - أوزبكستان 7 مساء.
الوصل - الإمارات مع الأهلي - السعودية 7 مساء.
النصر - السعودية مع الريان - قطر 9 مساء.
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث مع ساوثهامتون 10 مساء.
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