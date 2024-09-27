الدورى السعودي، القادسية يفوز على أهلي جدة بهدف أوباميانج

الدوري السعودي، حقق القادسية السعودي فوزا مستحقا أمام ضيفه أهلي جدة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري السعودي “دوري روشن 2024 - 2025”.

هدف القادسية سجله أوباميانج في الدقيقة 42 من اللقاء.

تشكيل القادسية أمام أهلي جدة

وأعلن الإسباني جوزيه ميجيل جونزاليز، المدير الفني لفريق القادسية تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مباراته أمام أهلي جدة وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

الدفاع: جهاد ذكري - ناتشو - جاستون ألفاريز - نيثان.

الوسط: إيكي فيرنانديز - إيكير ألمينيا - حسين القحطاني - كاميرون.

الهجوم: أوباميانج - هيثم عسيري.

فريق أهلي جدة، فيتو

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي ضد القادسية

وأعلن الألماني ماتياس يايسله عن تشكيل أهلي جدة الذي سيخوض مباراة القادسية ضد الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

الدفاع: عبدالله العمار – ديميرال – إيبانيز – علي مجرشي.

الوسط: فرانك كيسييه – الجهني – محرز.

الهجوم: فيرمينو – إيفان توني – فراس البريكان.

يُجدر بالذكر أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي قد تعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات ستمنعه من المشاركة في مباراة الأهلي ضد القادسية.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد القادسية ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 10 نقاط تقدم بها للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد أهلي جدة عند 7 نقاط في المركز السابع