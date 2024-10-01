الأزمات تحاصر منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا، الأهلي والزمالك يرفضان انضمام الدوليين قبل الأجندة الدولية،إصابة حمدي وهاني تؤرق الجهاز الفني

تجددت الخلافات بين الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، والجهازين الفنيين في فريق الأهلي والزمالك، قبل مواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأٌس الأمم الإفريقية 2025، والمحدد إقامتهما خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين.

الأهلي والزمالك يرفضان ترك الدوليين

وتكررت أزمة لاعبي الأهلي والزمالك الدوليين مع منتخب مصر، وهي الأزمة التي واجهت الجهاز الفني للفراعنة في المعسكر الماضي قبل مواجهتي الرأس والأخضر وبتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، والمتمثلة في رفض القطبين التخلي عن لاعبيهما الدوليين للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني قبل بدء الأجندة الدولية للفيفا.

التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

فشل محاولات حسام حسن في تبكير معسكر الفراعنة

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني يخطط لإقامة معسكر طويل للفريق قبل مواجهتي موريتانيا، بحيث يبدأ في الأول من أكتوبر وقبل ستة أيام من بدء الأجندة الدولية للفيفا يوم 7 أكتوبر، حتى يبدأ في تجهيز لاعبي الدوري المحلي بدنيا بشكل لائق قبل المواجهتين، وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها أمام منتخب موريتانيا، إلا أن خطط المدير الفني للفراعنة إصطدمت برفض مسئولي الأهلي والزمالك انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر قبل موعد الأجندة الدولية، خاصة أن اللاعبين لم يحصلوا على الراحة السلبية الكافية بسبب طول الموسم المحلي وامتداد مسابقة لدوري حتى السادس عشر من أغسطس الماضي.

وجاء رفض نادي الأهلي والزمالك لانضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر المنتخب الوطني بسبب ارتباطهم بمباريات دور الـ32 في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، ثم ارتباط الفريقين بمواجهاتهما في كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت بالسعودية يوم الجمعة الماضي.

قرار كولر وجوميز يصدم التوأم

كولر وجوزيه جوميز، فيتو

وعندما فكر الجهاز الفني لمنتخب مصر في تبكير موعد معسكر الفريق معتمدا على عدم وجود إرتباطات محلية أو قارية للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، تلقى التوأم خبر صادم وهو قيام السويسري مارسيل كولر بمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع، وهو نفس القرار الذي اتخذه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، والذي قرر منح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات لمدة 6 أيام، بعد انتهاء مباراة القطبين في كأس السوبر الإفريقي أمس الجمعة.

سبب صدمة الجهاز الفني لمنتخب مصر

وجاءت صدمة الجهاز الفني لمنتخب مصر، بسبب طول فترة الراحة السلبية للاعبي الأهلي والزمالك الدوليين، والتي تمتد لأسبوع كامل، ما يؤدي لتراجع معدل اللياقة البدنية للاعبين وينعكس سلبيا على أدائهم خلال مواجهتي المنتخب الوطني أمام موريتانيا، خاصة أن لاعبي المنافس يتمتعون باللياقة البدنية العالية والبنيان القوي.

منتخب موريتانيا، فيتو

موعد عودة القطبين للتدريبات الجماعية

ويعود فريقا الأهلي والزمالك لاستئناف التدريبات اليومية الجماعية، يومي الخميس 3 أكتوبر والجمعة 4 أكتوبر، في حين ينطلق معسكر الفراعنة بعدها بثلاثة أيام فقط، وبالتحديد يوم 7 أكتوبر استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، وبالتالي فإن لاعبي الفريق الدوليين لن يكونوا في كامل الجاهزية البدنية الفنية لمواجهتي موريتانيا، وهو الأمر الذي يؤرق الجهاز الفني لمنتخب مصر كثيرا، خاصة أن الفترة بين عودة الفريقين للتدريبات الجماعية وموعد مباراة الفراعنة الأولى أمام موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، لن تكون كافية لإستعادة اللاعبين كامل فورمتهم الفنية والبدنية، لاسيما أن منتخب موريتانيا ليس بالمنافس السهل.

محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر، فيتو

إصابة الظهيرين تحدٍ جديد أمام حسام حسن

ويواجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أزمة أخرى قبل مواجهتي موريتانيا، تتمثل في إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر خلال مباراة فريقه بيراميدز أمام الجيش الرواندي، ليتلقى المدير الفني للفراعنة صدمة جديدة، في ظل غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر الأساسي عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة بسبب محاكمته في قضية دهش أمين شرطة

وعلى الرغم من إخلاء سبيل فتوح في القضية وعودته للتدريبات الجماعية في فريقه الزمالك، إلا أنه لم يستعد كامل لياقته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات، إلى جانب غياب محمد شكري ظهير سيراميكا كليوباترا بسبب إصابته بالرباط الصليبي وعو ما يضع جهاز الفراعنة في ورطة كبيرة.

محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر، فيتو

إصابة محمد هاني

وجاءت إصابة محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في مباراة السوبر الجمعة الماضي لتزيد الطين بلة داخل المنتخب الوطني، خاصة أن هاني هو الإختيار الأول لمنتخب مصر في مركز الظهير الأيمن، خاصة أن حسام حسن غير مقتنع تماما بإمكانيات عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي في هذا المركز، كما أنه غاضب من أكرم توفيق بسبب تعليق اللاعب المستفز على استبعاده من المعسكر الماضي للفريق

وخرج أكرم توفيق بعد إستبعاده في معسكر الفراعنة الأخير ليكتب تعليقا ساخرا على حسابه على إنستجرام قائلا "بركة يا جامع"، الأمر الذي أغضب التوأم كثيرا من اللاعب

أحمد عيد ظهير المصري البورسعيدي، فيتو

الإستعانة بظهير أيمن المصري البورسعيدي

ويتجه حسام حسن المدير الفني بشكل كبير إلى الإستعانة بخدمات أحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، ليعوض غياب محمد هاني المصاب، وينافس ظهير المصري على شغل مركز الظهير الأيمن عمر جابر لاعب الزمالك وعمر كمال عبدالواحد لاعب الأهلي حال اضطر حسام حسن لاستدعائه

موعد مباراتي مصر وموريتانيا

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.