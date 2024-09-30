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محافظات

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 1-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء طقسا حارا نهارًا، لطيفا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 29 نهارًا و20 درجة ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد.

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا بمحافظات مصر:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى:  23

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى:25

 

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