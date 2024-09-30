محافظ البحيرة تكرم الأنبا باخوميوس وتهديه درع المحافظة

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بزيارة وتكريم نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك بمقر كنيسة ماري مرقس بدمنهور، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، اللواء حسن موافي السكرتير العام، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الأنبا باخوميوس يُعد رمزًا دينيًا وقامة وطنية

وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن إعتزازها بنيافة الأنبا باخوميوس، وشخصيته الوطنية وإسهاماته الكبيرة في تاريخ الوطن والكنيسة المصرية، مؤكدة أن الأنبا باخوميوس يُعد رمزًا دينيًا وقامة وطنية، تشهد البحيرة له بكل الخير والعطاء فهو رجل يمتلك من الحكمة والفطنة ما يؤهله للتعامل مع أصعب الأوقات بتفوق وإقتدار.

تقديم درع المحافظة لنيافة الأنبا باخوميوس تكريما له

وأضافت المحافظ أن هذه الزيارة تأتي تكريمًا لرمز ديني ووطني ساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم المواطنة والمحبة والتسامح بين مواطني البحيرة، مشددة على أن روح المحبة والتسامح التي تربط الشعب المصري ستظل دائمًا عنوانًا لحضارة عظيمة وشعب متلاحم تحت راية الوطن، قدمت الدكتورة جاكلين عازر درع المحافظة لنيافة الأنبا باخوميوس تكريما له وتقديرًا لدوره البارز في خدمة الوطن وتعزيز قيم الإخاء والتسامح بين جميع أبنائه.

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