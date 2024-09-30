استعدادا للاحتفال السنوي، دير مارجرجس بالرزيقات في الأقصر يعلن موعد التخييم

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بجبل الرزيقات بمركز أرمنت غرب الأقصر، عن بدء الاحتفال بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، بديره بجبل الرزيقات ابتداء من 10 نوفمبر وحتي 16 نوفمبر من الشهر القادم.

مارجرجس في الرزيقات

وأكد أن بدء التخييم خارج الدير يبدأ في اليوم الأول من شهر نوفمبر القادم داخل أسوار الدير مطالبًا الجميع بالالتزام بالمواعيد المحددة.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة 7 أيام علي أن تختتم فى 16 نوفمبر القادم، وذلك بناءًا على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، والتي يترأسها نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير.

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