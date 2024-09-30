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محافظ الأقصر يسلم مواطنا بالزينية عقد تقنين أرض ملك الدولة

محافظ الأقصر يسلم
محافظ الأقصر يسلم مواطنا بالزينية عقد تقنين أرض ملك الدولة

سلم المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، للمواطن صابر عاشور على عبيد، عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة، بعد استيفائه الاشتراطات المطلوبة، وذلك بحضور العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، ومحمد اسماعيل مدير ادارة أملاك الدولة بالزينية.

التصالح في أراضي أملاك الدولة 


وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم تسليم 2716 عقد لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا لقانون 144 لسنة 2017، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.


وأكد " عمارة " أن استلام العقد يعد سندا قانونيا للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم.


يذكر أن مركز الزينية سلم 204 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين، وبذلك يكون تم الانتهاء من موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الزينية.

 

 

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