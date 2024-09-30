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وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب، بمدينة أسوان الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمحطة، ورافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالمكونات المختلفة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة، وتابع منظومة الإسكادا للتحكم والمراقبة، وسير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة، للاطمئنان على نتائج العينات التى يتم تحليلها من مختلف مراحل العمل بمنظومة مياه الشرب، للتأكد من جودة مياه الشرب المنتجة، كما تفقد سير العمل بسائر مراحل تنقية المياه بالمحطة.


ووجه الوزير، بالالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة، لتقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة، طبقًا للمعايير الدولية، والحفاظ على حالة المحطة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام.

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