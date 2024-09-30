وزير الإسكان يتابع إجراءات تطبيق خطة التحول الرقمي بأسوان الجديدة

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التى ينفذها جهاز مدينة أسوان الجديدة، فى إطار تطبيق خطة التحول الرقمى بالمدينة، ووجه بسرعة تفعيل التحول الرقمى بالمدينة بشكل متكامل.



واستمع وزير الإسكان، لشرح من مسئولى جهاز مدينة أسوان، حول الإجراءات التى تم تنفيذها لتطبيق خطة التحول الرقمى، وأوضحوا أنه تم تنفيذ شبكة مركزية بمبنى الجهاز، وتم ربط المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مع وزارة التخطيط، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكترونى، كما تم الربط مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن خدمات مياه الشرب وتحصيل الفواتير، وتم انشاء منصة إلكترونية تشمل العديد من الخدمات، بجانب التطبيقات التى تقدم للمطورين، وكذا تطبيقات لخدمة المواطنين.



وعقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومشروعات الشريط النهرى، وغيرها من المشروعات، وكذا موقف تنفيذ وتشغيل المنشآت الخدمية، حيث وجه بسرعة إنهاء مشروع المستشفى سعة 158 سريرًا لتشغيلها، وتوفير الخدمات الطبية، كما وجه بوضع جدول زمنى محدد لرفع كفاءة طريق الكوبرى الملجم.



واستمع وزير الإسكان، لشرح من المهندس أحمد عبدالعظيم، عن موقف العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، والمشروعات الجاري تنفيذها، والموقف المالى للمدينة (إيرادات - مصروفات)، موجهًا بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية حتى عام 2030، وتوفير المزيد من عوامل الجذب بالمدينة، ورفع نسب تحصيل المستحقات المالية، وتعظيم العوائد من منظومة الإعلانات.