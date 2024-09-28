السبت 28 سبتمبر 2024
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اقتصاد

البيانات المطلوبة لإتمام الحوالات المصرفية في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

أوضح مسؤولون بنك مصر أن هناك مجموعة من البيانات الأساسية لابد من توافرها لاتمام الحوالات البنكية.

بيانات الحوالات البنكية

وتضم قائمة البيانات المطلوبة مايلي:

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي: 

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء

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