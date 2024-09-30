مواطنون لمحافظ الأقصر: عايزين شغل لأولادنا

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالمواطنين خلال لقاء "اليوم المفتوح"، للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات، وذلك بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومسئولي إدارة خدمة المواطنين والمديريات الخدمية.

شكاوى المواطنين باليوم المفتوح

واستمع المحافظ باهتمام بالغ إلى المواطنين، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى.

وتنوعت طلبات المواطنين ما بين توفير فرص عمل، ووحدات سكنية للأولي بالرعاية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، إدارة خدمة المواطنين بمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال لقاء "اليوم المفتوح"، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.