مهرجان الإسكندرية، كلوديا حنا عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي

وقع الاختيار على الفنانة العراقية كلوديا حنا، للمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف"، بالدورة 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.



وتنطلق فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى التي تحمل اسم الفنانة نيللى، وبرئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، غدًا الثلاثاء.

وتبدأ الفعاليات بتكريم الفنانة نيللى، كما يتم تكريم الفنانة منة شلبى والفنان لطفى لبيب والناقد العراقى مهدى عباس والممثلة المغربية سعاد خويي، أما عن النجوم الأجانب فيتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني والفرنسية آن باريو والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية



كان مهرجان الاسكندرية السينمائى قد كشف عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة المشاركة فى الدورة الأربعين، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، بعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.