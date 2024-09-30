رانيا يوسف تتزوج 10 مرات في مسلسل روج أسود

تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير أحداث دورها في مسلسل روج أسود بين بعض الديكورات الأساسية للعمل.

وتلعب رانيا يوسف شخصية سيدة تزوجت أكثر من 10 مرات حيث تفشل زيجاتها لأسباب مختلفة، لتذهب بعد ذلك لمحكمة الأسرة بسبب مشاكلها مع أزواجها السابقين.

تفاصيل مسلسل روج أسود

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.