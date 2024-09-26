الخميس 26 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

أسرة "روج أسود" تواصل التصوير بشوارع أكتوبر

مشهد من كواليس روج
مشهد من كواليس روج أسود

تواصل أسرة مسلسل روج أسود تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم تصوير هذه المشاهد لمدة أسبوع، وتدخل بعدها أسرة العمل الديكور الأساسي.

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداثه، ومن ضمن هذه المشاهد التي تم تصويرها نشاهد وزارة الزراعة، والتي جمعت كل من رانيا يوسف ومي سليم وداليا مصطفى وبعض الفنانين المشاركين في العمل.

 

تفاصيل مسلسل روج أسود 

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

 

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روج أسود ايمن سليم مسلسل روج أسود رانيا يوسف داليا مصطفي

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