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أخبار مصر

بقرار من رئيس الوزراء :

الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة "نصر 6 أكتوبر"

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

اجازات 2024، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة (نصر 6 أكتوبر).
 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجازة رسمية مدفوعة الاجر عيد القوات المسلحة اجازات 2024

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