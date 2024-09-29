الأحد 29 سبتمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار يتوجه إلى باريس لعقد لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

يتوجه المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في ثاني جولاته الأوروبية.

تتضمن الزيارة عقد لقاءات رسمية مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية ومجتمع الأعمال الفرنسي، وكذا اجتماعات مع أهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر خاصة بقطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.

وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا برئاسة وزير مفوض تجاري سيد فؤاد بإشراف الوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر وتعزيز قدراتها الاستثمارية التوسعية، وكذا جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة بالسوق المصري.

كما تتضمن الزيارة مشاركة الوزير في عدد من الفعاليات المنظمة من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024.

 

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حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التجارة الخارجية الاستثمار

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