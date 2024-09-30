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ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 80 ألف عام، "مذنب القرن" يظهر فوق كوكب الأرض

مذنب يظهر فوق كوكب
مذنب يظهر فوق كوكب الأرض، فيتو

يبدو أن العالم على موعدٍ مع ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة كل 80 ألف عام، وفق علماء الفلك.

 ومن المفترض أن تحدث هذه الظاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون فرصة للجيل الحالي من البشر أن يشاهدوا هذا الحدث النادر.

ووفق تقرير نشرته جريدة "مترو" Metro البريطانية، فإن سكان بريطانيا سوف يتمكنون خلال أكتوبر 2024 من رؤية مذنب يظهر فوق كوكب الأرض مرة واحدة كل 80 ألف سنة.

آخر ظهور للمذنب كان خلال عصر "إنسان نياندرتال" 

وحسب  "العربية.نت"، يقول العلماء إن آخر ظهور لهذا المذنب كان خلال عصر "إنسان نياندرتال" قبل آلاف السنين.

وكان قد تم اكتشاف المذنب (A3) في يناير من العام الماضي، وكان من المتوقع أن يكون أحد ألمع المذنبات منذ سنوات، حيث قال البعض إنه قد يكون "مذنب القرن".

وفي شهر أكتوبر سوف يكون من الممكن رؤية المذنب بالعين المجردة في نصف الكرة الشمالي.

المذنب تم رصده بشكل مستقل من قبل مرصدين، الأول هو مرصد (Tsuchinshan) في الصين، والثاني هو نظام التنبيه الأخير لتأثير الكويكبات على الأرض (ATLAS) التابع لوكالة ناسا الأمريكية.

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ظاهرة فلكية علماء الفلك كوكب الأرض المذنب وكالة ناسا الأمريكية

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