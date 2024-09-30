إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

اصيب أربعة أشخاص بحروق اثر انفجار اسطوانة غاز صغيرة (شعلة) بقرية بحى السلام بميت الخولي التابعة لمركز منية النصر.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة باصابة أربعة اشخاص إثر تعرضهم لانفجار اسطوانة غاز صغيرة أدى إلى سقوط سقف الدور الثانى(سقف خشبى) في منزل مكون من دورين، حيث نشب الحريق في الدور التاني بمنزل بقرية ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر.

اسماء المصابين

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وتبين إصابة محمود محمد عبد المحسن عبد المنعم 42 عاما مقيم ميت الخولى ومصاب يحروق من الدرجة الثانية بالجسم كله عفاف محمد عبدالمحسن عبد المنعم 29 عاما مقيم ميت الخولى ومصاب بحروق من الدرجة الثانية بالجسم كله، دعاء محمد القاضي السيد 37 عاما مقيمة ذات القرية أيضا، ومصابة بحروق من الدرجة التانية بجميع أنحاء الجسد، وعزة ابراهيم البسيوني محمود 43 عاما ومقيمة بالقرية ومصابة بحروق وكدمات بالجسم

وتم نقل المصابين الى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج، وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.