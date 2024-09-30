الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لليوم الثاني، إلغاء 70 رحلة بالون طائر تحمل 2000 سائح لسوء الأحوال الجوية بالأقصر

البالون الطائر، فيتو
البالون الطائر، فيتو

أصدرت سلطات مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر قرارها بإلغاء نشاط تحليق رحلات البالون الطائر بسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي، في إطار حرصها على أمن وسلامة الركاب السائحين.

 

مطار البالون الطائر 

وأكد مصدر مطلع أنه كان من المقرر تحليق 70 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 2000 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، مشيرا إلى أن عدد الرحلات والسياح سجل رقم قياسيا اليوم الاثنين بسبب إلغاء الطيران أمس بسبب سرعة الرياح، ولفت إلى أنه حال الطيران غدًا سيسجل رقمًا قياسيًا أعلى من ذلك.

 

معايير السلامة الجوية 

يذكر أن البالون الطائر بمحافظة الأقصر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر البالون الطائر مطار البالون الطائر أرض مطار البالون الطائر إلغاء رحلات طيران البالون الطائر نشاط البالون الطائر في الأقصر

مواد متعلقة

الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

وزير الطيران يلتقي مسئولي شركات البالون الطائر بالأقصر لبحث مطالبهم

سرعة الرياح تلغي رحلات البالون الطائر في الأقصر

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

وزير التموين: توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر

بسبب السرعة الزائدة، مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ثلاجة بصحراوي الأقصر

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

رؤساء الأحياء بين أزمة التعديات وغضب الأهالي.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

الزناتي يستقبل أسرة معلم ديرمواس "ضحية القهر" ويمنح زوجته رحلة عمرة

سيامة 3 رهبان جدد بدير الأنبا باخوميوس الشايب في الأقصر (صور)

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

منوعات

المزيد

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد اغتيال حسن نصر الله.. رسائل نائب الأمين العام لحزب الله (انفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية