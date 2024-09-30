لليوم الثاني، إلغاء 70 رحلة بالون طائر تحمل 2000 سائح لسوء الأحوال الجوية بالأقصر

أصدرت سلطات مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر قرارها بإلغاء نشاط تحليق رحلات البالون الطائر بسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي، في إطار حرصها على أمن وسلامة الركاب السائحين.

مطار البالون الطائر

وأكد مصدر مطلع أنه كان من المقرر تحليق 70 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 2000 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، مشيرا إلى أن عدد الرحلات والسياح سجل رقم قياسيا اليوم الاثنين بسبب إلغاء الطيران أمس بسبب سرعة الرياح، ولفت إلى أنه حال الطيران غدًا سيسجل رقمًا قياسيًا أعلى من ذلك.

معايير السلامة الجوية

يذكر أن البالون الطائر بمحافظة الأقصر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

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