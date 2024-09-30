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مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات أولى دورات برنامج «ستارز» لتنمية قدرات الشباب

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

 اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي «ستارز» لتنمية قدرات الشباب بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نسخته الأولى بمحافظة الإسكندرية، والتي امتدت فعالياتها في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2024 بمكتبة الإسكندرية بحضور 50 طالبًا وطالبة من طلاب جامعة الإسكندرية. 

ومن المقرر عقد النسخة الثانية بجامعة الإسكندرية، ثم يتبعها التنفيذ بمحافظات أخرى هي على التوالي: البحيرة والغربية وسوهاج.  

 

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وتضمنت النسخة الأولى من البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم. وعلى مدار أربعة أيام متواصلة، تلقى المشاركون تدريبًا شاملًا لخمسة مكونات تدريبية رئيسية تتناول موضوعات في مجالات التراث والهوية والشخصية المصرية، ودور مصر في القضية الفلسطينية على مر العصور، ومواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات، وثقافة الابتكار والإبداع، والتنمية المستدامة وأهدافها الأممية ورؤية مصر 2030، ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وأيضًا ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.

وأثناء الجلسات وورش العمل، ناقش الشباب المشاركون أفكارهم ومقترحاتهم بشأن العديد من الموضوعات من خلال تشجيعهم على روح الابتكار والإبداع، وكذا الخروج بحلول جديدة ومبتكرة للتحديات البيئية الحالية، وأفكار لمشروعات أخرى في مختلف المجالات. هذا بالإضافة إلى تبادلهم الخبرات والمعارف فيما بينهم مما ساعد على تكامل الأفكار والرؤى المطروحة أثناء الجلسات.

يأتي برنامج «ستارز» كإحدى ثمار التعاون المشترك بين المؤسستين في مبادرة «Agile» لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم. وكان قد تم تدشينه في أغسطس الماضي احتفالًا باليوم العالمي للشباب لعام 2024. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة بهدف تحقيق تغيير مجتمعي إيجابي يتماشى مع متطلبات العصر.

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الاسكندرية بجامعة الاسكندرية بمحافظة الاسكندرية

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