الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: اغتيال نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست الأخيرة

وزير جيش الاحتلال
وزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، مخاطبا قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية “سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط للهجوم على لبنان برا وبحرا وجوا  

وأضاف جالانت:" اغتيال نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست الأخيرة، هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا".

وذكر موقع والا العبري، في تقرير  اليوم الاثنين، أن   الجيش الإسرائيلي استكمل  عمليات مهمة في إطار الاستعدادات للغزو البري للبنان.

جيش الاحتلال يستعد لغزو لبنان 

ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الغزو البري للبنان يهدف إلى إبراز قوة الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

 

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جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان

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