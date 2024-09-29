الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع سير العمل بالإدارة العقارية والمركز التكنولوجي

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة, فيتو

قام، اليوم، الدكتور المهندس محمد خلف الله  رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بجولة تفقدية للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وسير العمل.

رئيس الجهاز يؤكد على أهمية السرعة فى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات

 وأكد على أهمية السرعة في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات من خلال الشباك المحدد للخدمات المقدمة وفحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة مع استيفائها كافة البيانات وسرعة إنهاء تلقي طلبات التصالح على مخلفات  طبقا للقانون رقم١٨٧ لسنة ٢٠٢٣م والهدف التنموى من هذا القانون للوصول الى مظهر حضارى مستقر  .

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من التحول الرقمي فى جميع المعاملات بأجهزة المدن لضبط وحوكمة الإجراءات واستغلال الموارد البشرية لانتظام سير العمل وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأن التعامل من خلال المركز التكنولوجى لتحويل وميكنة جميع الخدمات وفصل مقدم الخدمة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد بما كان له الأثر لدى المواطنين على حسن انتظام العمل وسرعة إنهاء الخدمات المقدمة.

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع مستوى الخدمات المقدمة وسير العمل مستوى الخدمات المقدمة وسير العمل

وأكد رئيس الجهاز  على أن توجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى التحول الرقمى والميكنة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى سهولة ويسر.

كما تفقد الدكتور المهندس/محمد خلف الله   الأدارة العقارية ووجهه بسرعة انهاء كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين والعمل على الانتهاء من  التحول الرقمي بالأدارة العقارية لجميع  المستندات والمعاملات على السيستم وإعادة استغلال الموارد البشرية المتاحة طبقا لخطط التطوير بالهيكل التنظيمى والادارى بالجهاز للوصول  لجودة وسرعة الخدمات التى تقدم للمواطنين  .

وأكد خلف الله  خلال اجتماع عقد  مع مديرى الإدارات المعنية بسرعة تنفيذ هذه الاجراءات وتقديم تقرير يومى بما تم انجازه من تكليفات.

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