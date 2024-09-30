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ثقافة وفنون

قبل أيام من انطلاقه،«شاهد» تروج لمسلسل مطعم الحبايب

أبطال مطعم الحبايب،
أبطال مطعم الحبايب، فيتو

حرصت منصة شاهد على الترويج لمسلسل مطعم الحبايب قبل أيام قليلة من انطلاقه وذلك عبر حساب المنصة الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام.

حيث نشر حساب المنصة فيديو لأبطال المسلسل  مرفقا بتعليق “باقي ٣ أيام ونجومنا يوصلوا والحماس ↖ قولولنا مين أكتر شخصية متحمسين ليها؟.. مطعم الحبايب ٣ أكتوبر على شاهد”.

https://www.instagram.com/reel/DAibHRTo4gU/?igsh=MW1rejllazh6YzVjdw==

برومو مسلسل مطعم الحبايب 

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل مطعم الحبايب  د طرحت البرومو الخاص بالعمل المقرر عرضه في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما عرضت القناة الرسمية لمنصة شاهد على يوتيوب البرومو أيضًا.

وعلق عبد الله أبو الفتوح منتج مسلسل مطعم الحبايب عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام على برومو العمل قائلًا: "بسم الله توكلنا علي الله "مطعم الحبايب" علي شاهد ٣ أكتوبر أن شاء الله".

ويكشف البرومو عن جوانب من أحداث المسلسل والتي تدور معظمها داخل مطعم الحبايب، ومن المؤكد أن هناك قصة حب ستنشأ بين أحمد مالك وهدى المفتي خلال الأحداث.

مسلسل مطعم الحبايب  

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

ومسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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أحمد مالك هدى المفتي بيومي فؤاد مسلسل مطعم الحبايب منصة شاهد مطعم الحبايب

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