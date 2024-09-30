البابا تواضروس يشرح انتشار الكنيسة الأرثوذكسية في دول العالم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السيد أحمد علي شريف، السفير المصري الجديد لدى جنوب إفريقيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء كان فرصة للتعارف، كما جرى الحديث عن مصر والكنيسة القبطية وانتشارها في دول العالم ومن بينها جنوب إفريقيا.

وفي ختام اللقاء، تمنى قداسة البابا تواضروس الثاني للسفير التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية اليونان

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا باڤلوس أسقف إيبارشية اليونان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نياقة الأنبا بافلوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية اليونان.