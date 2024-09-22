الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آخر تحديث لإيرادات فيلم عاشق بدور العرض السينمائي

فيلم عاشق، فيتو
فيلم عاشق، فيتو

تصدر فيلم عاشق بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي أمس السبت، حيث جاء في المركز الأول للإيراد اليومي للأفلام. 

 

إيرادات فيلم عاشق 

وتجاوزت إيرادات الفيلم أمس السبت الـ 665 ألف جنيه، ليواصل تحقيق الأرقام الجيدة في سباق شباك تذاكر السينمات.

 

فيلم عاشق

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، وهو من بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وظهور خاص للفنانة هنا الزاهد، العمل تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

 

يأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايرادات فيلم عاشق فيلم عاشق عاشق أحمد حاتم أسماء أبو اليزيد

الأكثر قراءة

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف موعد عودة إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

القصة الكاملة لـ فتاة الهرم.. ادعاء بقيام 5 سودانيين بضربها وسرقتها.. الأمن يكشف الحقيقة ويلقى القبض عليها.. والمتهمة: هدفى التريند والمشاهدات

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

للعاملين بالقطاع الخاص، المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

منوعات

المزيد

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

المزيد

خدمات

المزيد

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية