آخر تحديث لإيرادات فيلم عاشق بدور العرض السينمائي

تصدر فيلم عاشق بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي أمس السبت، حيث جاء في المركز الأول للإيراد اليومي للأفلام.

إيرادات فيلم عاشق

وتجاوزت إيرادات الفيلم أمس السبت الـ 665 ألف جنيه، ليواصل تحقيق الأرقام الجيدة في سباق شباك تذاكر السينمات.

فيلم عاشق

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، وهو من بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وظهور خاص للفنانة هنا الزاهد، العمل تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

يأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.