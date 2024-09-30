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أخبار مصر

وزير البترول: الفترة القادمة ستشهد تطويرًا للقدرات التسويقية

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي خلال انعقاد الجمعية العمومية،فيتو
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أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار دعم الجهود التطويرية لكيانات تسويق المنتجات البترولية والتى توفر وتقدم منتجات وخدمات متنوعة تخدم السوق المصرى( بنزين - سولار - مازوت - زيوت مبيعات منتجات كيماوية ومنظفات وغيرها ) فى ظل  تنافسية كبيرة يتمتع بها السوق المصرى  القوى والذى يستوعب المزيد من الاستثمارات ويمتلك آفاقًا واعدة من الفرص فى هذا المجال، فى ظل نموه المستمر.

 

اعتماد نتائج الجمعية العمومية لشركة التعاون للبترول 


جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة التعاون للبترول عن العام المالى 2023/2024،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأكد الوزيران أن الدولة بكافة جهاتها ومؤسساتها لديها تنسيق كامل فيما يخص دعم الكيانات الوطنية لتحقيق أقصى استغلال لطاقاتها الإنتاجية وإمكاناتها ومقوماتها وما يتوافر لها من عراقة وموثوقية وانتشار لجذب المزيد من الاستثمارات، وأكدا على أن هناك العديد من الفرص التوسعية على رأسها نشاط تموين السفن وزيادة انتشار محطات التموين والخدمة على الطرق والمحاور المرورية الجديدة وزيادة نقل المنتجات البترولية عبر السكك الحديدية.


وأثنى بدوى على ما حققته كوادر التعاون للبترول من نتائج أعمال، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويرًا للقدرات التسويقية فى ظل ما تتمتع به كيانات التسويق ومنها التعاون للبترول من قدرة على تقديم خدمات ومنتجات تنافسية وخاصة في مجال الزيوت والصناعات الكيماوية اللذين يخدمات قطاعات كبيرة محليًا ولديهما أسواق وحصص تصديرية يتم دراسة ودعم زيادتها باستمرار.


ومن جانبه أثنى الفريق كامل الوزير على ما تقدمه شركتى التعاون ومصر للبترول من جهود فى توفير المنتجات البترولية والكيماوية للسوق المحلى والتعاون البناء مع جهات الدولة والحرص على تطويرهما وزيادة قدراتهما ككيانات وطنية مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى.

أهم المؤشرات الإنتاجية التى حققتها التعاون للبترول خلال العام المالى الماضى


وأوضح المحاسب ناصر شومان رئيس الشركة أهم المؤشرات الإنتاجية التى حققتها التعاون للبترول خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت كمية مبيعاتها 5ر7 مليون طن وتمتلك وتدير 32 مستودعًا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بإجمالى سعات تخزينية 766 ألف طن تمثل 35% من إجمالى المواد البترولية المتداولة فى مصر، وتقوم بتسويق المنتجات البترولية من خلال 1232 محطة تموين وخدمة مجهزة بمنظومة ATG، وفي إطار خطتها للتوسع  أضافت خلال العام 19 محطة وجاري تشغيل 23 محطة خلال العام الحالى، كما قامت بالتوسع فى زيادة عدد المحطات المقدمة لخدمة تموين الغاز الطبيعي حيث تم تشغيل عدد (185) محطة متواجد بها هذه الخدمة  الحضارية، وتوسعت فى إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ومنها الزيوت التخليقية وذلك مع تنفيذ برنامج طموح لزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية، حيث بلغ إجمالى مبيعات الزيوت خلال العام المالى 5ر76 ألف طن، كما زادت مبيعات زيوت عالية الأداء بنسبة 4٪ عن العام السابق، وحققت مبيعات التصدير من الزيوت كمية 1441 طنًا، وتلبية جانب من تموين السفن من خلال 6 ناقلات بترولية ثنائية البدن وتبلغ السعة التخزينية للناقلات 9650 طنًا، كما يبلغ اجمالى السعة التخزينية للتعاون للبترول بالموانئ البحرية 8ر41 ألف طن وحققت مبيعات كميتها 43 ألف طن بقيمة مبيعات 30 مليون دولار، وأوضح العرض التميز فى إنتاج الكيماويات ومنتجات العناية بالمنزل VIDA) ) حيث تمتلك مجموعة من أجود المنتجات فى السوق المصرى.


حضر اجتماع الجمعية العمومية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للشئون المالية والاقتصادية وللتكرير والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول البترول رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور هشام لطفى والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية والأمن والسلامة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

 

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