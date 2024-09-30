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الرعاية الصحية تطلق حملات توعوية بالإجراءات الوقائية لتقليل التعرض للنزلات المعوية في المدارس

حملات التوعية الصحية
حملات التوعية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق حملات توعوية مكثفة للتوعية بالإجراءات الوقائية لتقليل التعرض للنزلات المعوية في المدارس والمنشآت الصحية بمحافظات الصعيد. 

 

تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي بين طلاب المدارس

 

تأتي هذه الحملات في إطار حرص الهيئة على تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي بين طلاب المدارس ومرتادي المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحملات تشمل تنفيذ أكثر من 500 ندوة توعوية، بالتعاون بين فرق رضاء المنتفعين والرعاية الأولية والتوعية والمبادرات الصحية. تهدف هذه الندوات إلى توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة لتقليل الإصابة بالنزلات المعوية، حيث تستهدف طلاب المدارس ومرتادي المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات الصعيد.

وأوضح الدكتور السبكي، أن الحملات نجحت حتى الآن في الوصول إلى أكثر من 24 ألف مستفيد من طلاب المدارس والمواطنين في المنشآت الصحية بالصعيد. وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الشاملة للهيئة لتعزيز التوعية الصحية والوقاية من الأمراض في المجتمعات المحلية.

 

رفع الوعي الصحي بين الطلاب والمواطنين في الصعيد

 

 

وأكد الدكتور السبكي، أن الهدف الرئيسي لهذه الحملات هو رفع الوعي الصحي بين الطلاب والمواطنين في الصعيد وتعزيز الوقاية من النزلات المعوية. كما أشار إلى أن الهيئة ستواصل تنفيذ هذه الحملات التوعوية بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن الحملات التوعوية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز دور الوقاية كركيزة أساسية للرعاية الصحية الشاملة. 

كما أكد على أهمية استثمار الهيئة في تنمية الوعي الصحي باعتباره عاملًا حاسمًا في تحسين جودة الحياة والحد من عبء الأمراض. 

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وأكد على أهمية التعاون المجتمعي في دعم هذه المبادرات لضمان استدامتها وتحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد على صحة المواطنين.

 

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أحمد السبكى الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الرعاية الصحية محافظات الصعيد

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