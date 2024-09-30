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نعيم قاسم: مستعدون للمعركة البرية مع العدو الإسرائيلي.. الكيان الصهيوني لم يمس قدراتنا وسنحقق النصر.. لدينا بديل لكل قائد.. وسنختار أمينا عاما لحزب الله في أقرب فرصة

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

ألقى نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، كلمة اليوم الإثنين، في أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

كلمة لنعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني 

وقال  نائب الأمين العام لحزب الله  "فقدنا نصرالله هذا الإنسان العظيم الذي لم يغادر الميدان وعاش الولاية في عقله وروحه ودمه وأولويته المطلقة فلسطين والقدس".

وأضاف نعيم قاسم  :" أيها المجاهدون انتم المنتظرون اعلموا ان نصرالله بيننا دائما وابدا"، كاشفا انه "خلافا لما ذكره العدو الإسرائيلي لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة مع نصرالله"، وقال: "فقدنا قائدنا الأمين العام نصر الله بالإضافة للشهيدين علي كركي وعباس نيلفروشان من الحرس الثوري".

حزب الله يستعد لاختيار أمين عام خلفا لنصر الله  

وذكر  قاسم:  "سنختار أمينا عاما جديدا في أقرب فرصة وفق الآلية والخيارات سهلة وواضحة لأننا على قلب رجل واحد"، مؤكدا انه "نتابع القيادة والسيطرة وفق هيكلية الحزب وهناك بدائل لكل قائد حين يصاب".

وتابع:"هذا الشعب العظيم الذي وقف في مهمات صعبة وقف الآن وسنفوز كما فزنا عام 2006 على العدو الإسرائيلي، ورغم اغتيال الكوادر لم تتمكن إسرائيل من المساس بقدرتنا والعدو يجن لعدم تمكنه من تقويضنا".

وشدد على "اننا نتابع الخطط البديلة التي وضعها نصر الله للأفراد والقادة البدلاء والجميع حاضر في الميدان، وما نقوم به الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة وبحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان".

واستطرد:"سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيليون أن يدخلوا بريا وقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري، وأعددنا وتجهزنا وبالتوكل على الله واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين".

واختتم  قاسم كلمته قائلا  "المعركة طويلة والخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا".

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نعيم قاسم: سنختار أمينًا عامًا جديدًا لحزب الله في أقرب فرصة

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نعيم قاسم: لدينا بدائل لكل قائد يصاب في حزب الله 

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نعيم قاسم حزب الله اغتيال نصر الله فلسطين

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