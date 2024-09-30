نعيم قاسم: سنختار أمينًا عامًا جديدًا لحزب الله في أقرب فرصة

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: “سنختار أمينا عاما جديدا في أقرب فرصة وفق الآلية والخيارات سهلة وواضحة لأننا على قلب رجل واحد”.

وأضاف نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الاثنين: “رغم اغتيال الكوادر لم تتمكن إسرائيل من المساس بقدرتنا والعدو يجن لعدم تمكنه من تقويضنا”.

نائب الأمين العام لحزب الله: جاهزون للالتحام بريا مع العدو في حال قرر الدخول

وقال نعيم قاسم: “نتابع الخطط البديلة التي وضعها نصر الله للأفراد والقادة البدلاء والجميع حاضر في الميدان”.