نعيم قاسم: سنختار أمينًا عامًا جديدًا لحزب الله في أقرب فرصة
قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: “سنختار أمينا عاما جديدا في أقرب فرصة وفق الآلية والخيارات سهلة وواضحة لأننا على قلب رجل واحد”.
وأضاف نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الاثنين: “رغم اغتيال الكوادر لم تتمكن إسرائيل من المساس بقدرتنا والعدو يجن لعدم تمكنه من تقويضنا”.
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وقال نعيم قاسم: “نتابع الخطط البديلة التي وضعها نصر الله للأفراد والقادة البدلاء والجميع حاضر في الميدان”.
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