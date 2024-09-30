الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تطلق مبادرة "بإيديك تنقذى حياة"

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى  الدكتورة مايا مرسي، مبادرة "بإيديك تنقذى حياة" تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية من أجل رفع وعى الرائدات المجتمعيات في مجال الإسعافات الأولية والتي تتم بالتعاون بين الهلال الأحمر المصرى ووزارة التضامن.

وتستهدف تدريب 15 ألف رائدة مجتمعية على مهارات تقديم الخدمة الإسعافية الأولية.

‎جدير بالذكر، أن ملف الرائدات المجتمعيات حظى باهتمام وزارة التضامن الاجتماعي، والرائدة هي سيدة  تهتم بقضايا المجتمع بصفه عامة والمرأة بصفة خاصة من خلال العمل التطوعي تحت مظلة الوزارة ولديها مهارات الاتصال الفعال، ويتم اختيارها من القرية أو الحي المقيمة فيه لسهولة تواصلها مع الأسر المستهدفة وتساهم الرائدات المجتمعيات  في رفع الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية تجاه القضايا المجتمعية التى تحظى باهتمام الوزارة.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسعافات الاولية التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

مواد متعلقة

نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولى من مبادرة "سوشياثون"

استجابة لالتماس معمر عمره 100 عام، التضامن توفر كرسي متحرك له وتمكنه من تأدية اختبار محو الأمية

مايا مرسي تناقش مع رئيس تضامن النواب جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية

لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لـ«تكافل وكرامة».. والانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا.. مايا مرسي: آن الأوان لغلق ملف الشكاوى المتكررة في دور الأيتام

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

وزير التموين: توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

بسبب السرعة الزائدة، مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ثلاجة بصحراوي الأقصر

رؤساء الأحياء بين أزمة التعديات وغضب الأهالي.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

سيامة 3 رهبان جدد بدير الأنبا باخوميوس الشايب في الأقصر (صور)

الزناتي يستقبل أسرة معلم ديرمواس "ضحية القهر" ويمنح زوجته رحلة عمرة

قبل وصولها للغرامة، خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء

منوعات

المزيد

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد اغتيال حسن نصر الله.. رسائل نائب الأمين العام لحزب الله (انفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية