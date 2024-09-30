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أخبار مصر

الهلال الأحمر يواصل جولاته بمدارس القاهرة لاطلاق حملة "ابدأ بصحة"

الهلال الأحمر، فيتو
الهلال الأحمر، فيتو

يواصل فرق الهلال الأحمر المصري جولاته اليوم الإثنين، داخل مدارس محافظة القاهرة، وذلك مع بدء انطلاق حملة "ابدأ بصحة" لطلاب المدارس في القاهرة والتي اطلقتها جمعية الهلال الاحمر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

يأتي ذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد  بالمدارس، إطلاق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حملة "ابدأ بصحة" والتى تستهدف طلاب المدارس العامة.

وتهدف الحملة من خلال تنفيذ  أنشطة متعددة الفصول وتوزيع حقائب الهلال إلى تعزيز المفاهيم الصحية والسلامة البدنية والعامة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير الإرشادات الصحية اللازم اتباعها داخل المدرسة وخارجها، وأهمية التغذية السليمة النشاط البدني مما يسهم في بناء جيل صحي ومتعلم.

يأتي ذلك فى إطار حرص جمعية الهلال الأحمر المصري على دعم التعليم وتشجيع الطلاب على تحقيق أهدافهم، وسعيها بضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة لكل طالب يطلق الهلال الأحمر المصري حملة "ابدأ بصحة" لتقديم الدعم المعنوي اللازم لطلبة المدارس فى بداية أيام السنة الدراسية، بمحافظة القاهرة تأتي هذه الحملة انسجامًا مع حرصنا على دعم التعليم وتشجيع الطلاب على بدء العام الدراسي بحماس وتفاؤل وذلك في إطار التعاون بين الهلال الأحمر المصري ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

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