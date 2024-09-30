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مدير تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بالمدارس

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

تفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية  اليوم الاثنين انتظام الدراسة ببعض المدارس، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة رأس التين الثانوية للبنين بإدارة الجمرك التعليمية.

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ياتى ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

جاء ذلك بحضور روحية أبوغالي مدير عام الإدارة، وتفقد الفصول الدراسية وأثنى على انضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري، وشدد على ضرورة انضباط الطلاب وعدم الغياب وتطبيق لائحة التحفيز والانضباط.

 

ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب، ووجّه للطلاب رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

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