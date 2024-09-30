نعيم قاسم: إسرائيل لم تتمكن من المساس بقدرتنا

قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الإثنين: “رغم اغتيال الكوادر لم تتمكن إسرائيل من المساس بقدرتنا والعدو يجن لعدم تمكنه من تقويضنا”.

نائب الأمين العام لحزب الله: جاهزون للالتحام بريا مع العدو في حال قرر الدخول

وأضاف نعيم قاسم: نتابع الخطط البديلة التي وضعها نصر الله للأفراد والقادة البدلاء والجميع حاضر في الميدان

وتابع نعيم قاسم: ما نقوم به الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة وبحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان

وأكد نعيم قاسم: أعددنا وتجهزنا وبالتوكل على الله واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين

وقال قاسم: سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيليون أن يدخلوا بريا وقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري

وذكر قاسم بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: "فقدنا قائدًا عاش حاملا خط الخميني".

نعيم قاسم: لم يكن هناك اجتماع ل٢٠ من قادة حزب الله كما يزعم الاحتلال

وأضاف نعيم قاسم: "أمريكا تساند إسرائيل بكل إمكاناتها، وتل أبيب تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان حتى لا يبقى بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيه".

وتابع نعيم قاسم: “خلافا لما ذكره العدو الإسرائيلي لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة”.

كلمة نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله

وشهدت الساحة اللبنانية تطورات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.