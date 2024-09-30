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مسابقة بمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة عن "حكايات من الأدب الشعبي المصري"

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو
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ينظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية  مسابقة لشباب المترجمين (حتى سن 30 عاما) بعنوان: "حكايات من الأدب الشعبي المصري بلغات العالم"، وآخر موعد للتقديم 30نوفمبر،وتعلن النتائج فى 25 ديسمبر.

مسابقة بمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة  

وصرح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أن هدف المسابقة تعزيز الدور التنويري لمركز جامعة القاهرة للغات والترجمة من خلال إثراء الترجمات من اللغة العربيةوإليها، وتسليط الضوء على أهمية الأدب الشعبي المصري في تعريف الثقافات المختلفة بالثقافة المصرية، وتشجيع شباب المترجمين على نقل الإنتاج الفكري والتراث الثقافي المصري إلى مختلف لغات العالم.

 الاحتفال باليوم العالمي للترجمة

وقالت الدكتورة مناز عبد المعز مدير المركز إن تنظيم المسابقة يتواكب مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة  (٣٠ سبتمبر)،وأن اللغات المتاحة للترجمة فى المسابقة تشمل الإنجليزية، والفرنسية، والاسبانية، والإيطالية، والألمانية، والروسية، والصينية، الكورية، ويتم 


تحكيم الترجمات وتقويمها من خلال لجنة  تضم نخبة من أساتذة اللغات وآدابها، ووفقًا لمعايير  الدقة اللغوية، والحفاظ على روح النص والجوانب الثقافية، والاستخدام المناسب لتقنيات الترجمة، فضلا عن جودة استخدام الحواشي ودقتها.

وسيتم منح الفائز بالمركز الأول في كل لغة شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 5آلاف جنيه، مع نشر الأعمال الفائزة بمجلة "لوجوس" التي تصدر عن المركز،
ويمكن للراغبين فى التقدم للمسابقة التسجيل والحصول على نص الحكايات من خلال التواصل مع المركز.
 

 

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الاحتفال باليوم العالمي التراث الثقافي المصري الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة

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