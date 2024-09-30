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رسم وألعاب، أبرز أنشطة طلاب جامعة القاهرة خلال الأسبوع الأول للدراسة (صور)

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

شهدت جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، إقبالا كثيفا من قبل الطلاب بمختلف الكليات في ثالث أيام انطلاق العام الجامعي الجديد 2024-2025.

تشديدات أمنية مكثفة بجامعة القاهرة 

وشهدت بوابات جامعة القاهرة والحرم الجامعى تشديدات أمنية مكثفة تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد، وذلك لتنظيم دخول الطلاب فى ثالث أيام الدراسة، وإرشاد الطلاب الجدد لمواقع الكليات. 

كما نظمت جامعة القاهرة، باليوم الثالث للدراسة عدة فعاليات على هامش الاسبوع الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024 /2025.

رئيس جامعة القاهرة: تكثيف الأنشطة والفعاليات للطلاب

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة عمداء الكليات والقيادات الجامعية بتكثيف الأنشطة والفعاليات، وفق خطة الجامعة، بما يسهم فى تفاعل الطلاب مع مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، ويفتح الباب لاكتشاف المواهب والإبداعات، وبما يؤهل الطلاب مبكرا للمشاركة في مختلف المسابقات محليا وأقليميا وعالميا، فضلا عن التعريف - خاصة أمام الطلاب الجدد- بالجوائز والمراكز المتقدمة التى حصدتها الجامعة فى المسابقات المحلية والعالمية.

وشهد اليوم الدراسي الأول تنظيم كلية الآداب حفلا غنائيا وكورال واسكتش مسرحي ومسابقات رياضية وفنية، كما نظمت كلية الهندسة معرضا فنيا وافتتاح مقر الجوالة الجديد.  

ونظمت  كلية التخطيط الإقليمي والعمراني ندوة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "السابق"، كما نظمت كلية التمريض ندوة حول الإرشاد الأكاديمي ومعرضا ثقافيا وفنيا، ونظمت  كلية العلاج الطبيعي عدة مسابقات رياضية وترفيهية وفنية، فيما نظمت كلية دار العلوم مهرجانا ثقافيا وفنيا، ونظمت كلية الطفولة المبكرة عرضا مسرحيا وكورالا غنائيا، ونظمت كلية الهندسة عدة مسابقات رياضية ومعرض فني.

وتتضمن فعاليات اليوم الدراسي الثالث (الاثنين)، تنظيم  كلية الصيدلة ورش عمل ثقافية وفنية، وتنظم كلية التخطيط الإقليمي والعمراني مسابقات فنية واسكتش فريق المسرح، كما تنظم كلية الطب ندوة ثقافية حول فيلم "سجين المتاهة"، وتُقيم كلية الهندسة حملة توعوية بيئية.

اما اليوم الدراسي الرابع (الثلاثاء)، فيشهد تنظيم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ندوة حول " السياسة المصرية" يلقيها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، كما تنظم الكلية لقاء مع مديرة مكتب التعاون الدولي، وتنظم كلية الصيدلة معرض فنون تشكيلية ومنتدى أدبيا وثقافيا، كما تنظم كلية الإعلام حفل استقبال لذوي الهمم، وتنظم كلية الطب عدة أنشطة لطلاب من أجل مصر، كما تنظم كلية الطب البيطري اسكتشا فنيا وفقرات غنائية وثقافية، وتنظم كلية الهندسة ورشا فنية ومسابقات رياضية.

و تتضمن فعاليات اليوم الدراسي الخامس (الأربعاء)، تنظيم كلية الإعلام معرضا فنيا تشكيليا، وتنطلق فعاليات بطولة السباحة بكلية طب قصر العيني، كما تنظم كلية الطفولة المبكرة أنشطة المكتب الأخضر، وتنظم كلية الهندسة حفلا غنائيا ومعرضا ثقافيا.

وتختتم الجامعة فعاليات اليوم الدراسي السادس(الخميس)، بتنظيم كلية الصيدلة اسكتشا مسرحيا، وتنظيم كلية الآداب عدة ورش فنية، وتنظم كلية الهندسة حفل فنون شعبية وورش بيئية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة، قد انهت كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي شملت انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام بتأمين وحماية الحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

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