الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

aiBANK يغير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست

مؤتمر اعلان بنك نكست،فيتو
مؤتمر اعلان بنك نكست،فيتو

أعلن aiBANK إطلاق مبادرة شاملة لتغيير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست  (Bank NXT) متطلعًا إلى تسطير فصل جديد من الإنجازات عبر التزامه بتوفير باقة متكاملة من الحلول المالية والخدمات المصرفية يسهل الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع البنك إلى مواصلة تطوير رأس ماله البشرى والبنية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين في ضوء كبر حجم السوق المصرفي المصري، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية عن طريق تقديم أفضل وأسرع الخدمات وأكثرها تميزًا للعملاء.

كما يحرص البنك في إطار هذا التحرك الاستراتيجي على توفير تجربة بنكية سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات العملاء.

من جانبها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي، قائلة، "إن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة بنك الاستثمار العربي، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي".

وفى هذا السياق، أعرب المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست عن اعتزازه بالنهج الذي اتخذه البنك نحو إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجية تطلعية والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجات عملائه. 

وأضاف قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية لا يقتصر على تحديث الاسم والشعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجية البنك التوسعية نحو الانفتاح واستهداف مركز متميز ضمن أفضل 10 بنوك في السوق المصرفي المصري من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في السنوات الخمس القادمة.

علاوة على ذلك، أكد قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية يعد بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل البنك الواعد الذي نجح خلال الثلاث سنوات الماضية بفضل دعم وثقة مساهمينا في استراتيجية البنك الجديدة في دفع البنك نحو النمو وزيادة الربحية، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات المصرفية، مع اتباع نهج استباقي لمواجهة التحديات الحالية والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرته على اقتناص حصة سوقية مميزة كمنافس في القطاع المصرفي ومواكبة أحدث حلول التكنولوجيا المالية.

ومن جانبه، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الفترة السابقة والتي تعكس نهجه الهادف إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري، مؤكدًا على قدرة البنك على العمل في بيئة اقتصادية دائمة التغير مع الحفاظ على التزامه بأهدافه طويلة الأجل، المتمثلة في تنفيذ استراتيجية النمو، والتي نجح في تنفيذها بفضل خطواته المتسارعة نحو التوسع بتواجده الجغرافي وتنفيذ خطط التحول الرقمي. 

كما أشار سيف إلي أن تغيير الهوية المؤسسية للبنك جاء نتيجة دراسة متأنية لمدة عامين بالتعاون مع الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التسويق والعلامات التجارية، وقد استقر الأمر على الهوية المؤسسية الجديدة التي تعطي صورة مستقبلية تعكس ثقة العملاء الحاليين والمستقبليين في خدمات البنك.

وأضاف سيف أن تلك الدراسة أثمرت عن تحديد قيم وأهداف واستراتيجية البنك الجديدة والتي تم نشرها في المؤسسة بأطر وسبل مختلفة.

وعلاوة على ذلك، أشار سيف إلى أن بنك نكست سيحدث تغييرات في القطاع المصرفي برؤية جديدة والتزام بالتحسين المستمر. ويعد تغيير العلامة التجارية للبنك هو أكثر من مجرد اسم جديد؛ فإنه تحديث كامل لاستراتيجيتها وقيمنا. 

وقال إن هذا التغيير مصمم لدعم النمو والابتكار الرقمي والحلول التي تركز على العملاء والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والعملاء من الشركات الكبيرة، مع دفع التطورات الاقتصادية الإيجابية أيضًا.

كما أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة عن سعادته بتغيير الاسم والعلامة التجارية للبنك، والذي يعد بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرته، مؤكدًا أن التغيير يعكس تطلعات البنك لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النمو مدعومة بالتزامه الراسخ بتحقيق المرونة والسرعة والسهولة والتميز التشغيلي، مع توفير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأشار عوض إلى أنه منذ تغيير هيكل المساهمين في 2021 ودخول مساهمين جدد (مجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه، نجح بنك نكست في تلبية احتياجات العملاء دائمة التغير ومواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي المصري، وذلك بفضل النهج الاستباقي الذي يتبناه البنك والقائم على استكشاف وفهم احتياجات العملاء لتصميم حلول ابتكارية تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم.

يعكس هذا القرار التزام البنك القوي بإحداث تأثير ملموس وتعزيز النمو الذي يتماشى مع الاقتصاد المتطور في المستقبل. ومن خلال تبني هذه الرؤية، يهدف البنك إلى لعب دور محوري في دعم عملائه ومجتمعاته أثناء تعاملهم مع المشهد المالي المتغير.

 

البورصات الخليجية تستهل تعاملاتها على تراجعات جماعية

أخبار الاقتصاد اليوم، البورصة المصرية تتخطى مستوى قياسيا، مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يصل لـ 4128 جنيها،نجيب ساويرس يكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استراتيجية الاستثمارات الحكومية استثمارات البنية التكنولوجية التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول

مواد متعلقة

AiBANK يحتفل باليوم العالمي للشباب على شاطئ قادرون لـ ذوي الهمم بدمياط

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية

بروتوكول تعاون بين «بيت الزكاة» وبنك مصر لصالح مستحقي الإعانات

بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة

بنك التعمير والإسكان يفتتح فرعًا جديدًا بمدينة 6 أكتوبر

بنك مصر يتيح لعملائه شراء صك الأضحية من خلال الموبايل البنكي

تفاصيل حصول عملاء بنك مصر على الكاش باك من البطاقات الائتمانية

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

وزير التموين: توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

بسبب السرعة الزائدة، مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ثلاجة بصحراوي الأقصر

رؤساء الأحياء بين أزمة التعديات وغضب الأهالي.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

سيامة 3 رهبان جدد بدير الأنبا باخوميوس الشايب في الأقصر (صور)

الزناتي يستقبل أسرة معلم ديرمواس "ضحية القهر" ويمنح زوجته رحلة عمرة

قبل وصولها للغرامة، خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء

منوعات

المزيد

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد اغتيال حسن نصر الله.. رسائل نائب الأمين العام لحزب الله (انفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية