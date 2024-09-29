سرعة الرياح تلغي رحلات البالون الطائر في الأقصر

قررت سلطات مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر إلغاء نشاط تحليق رحلات البالون الطائر بسبب سوء الأحوال الجوية المتمثلة في سرعة الرياح، اليوم الأحد.

الطيران المدني بالأقصر

وأكد مصدر مطلع أنه كان من المقرر تحليق 38 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 1200 سائحًا من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بسحر وجمال الحضارة الفرعونية القديمة وقراءة التاريخ من السماء، إلا أن الطقس السيئ تسبب في وقف تحليق الرحلات الجوية حفاظا على أمن وسلامة الركاب.

العوامل المناخية

ويتطلب البالون الطائر في الأقصر إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

يذكر أنه يرجع تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

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