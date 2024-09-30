أبرزها النصر والهلال، موعد مباريات الديربي بالدوري السعودي

حددت إدارة المسابقات بالدوري السعودي، 3 أيام متتالية لتكون موعدا لمباريات الديربي بالمسابقة هذا الموسم في الوقت الذي تترقب فيه الجماهير السعودية مباريات الديربي بين قطبي مدينتي الرياض وجدة بالدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدربي بالدوري السعودي



ويلتقي الاتحاد مع الأهلي في ديربي جدة يوم 31 أكتوبر المقبل، بينما سيكون في اليوم التالي ديربي الرياض بين النصر والهلال، فيما ستلعب مباراة ديربي الشرقية بين الاتفاق والقادسية في الثاني من نوفمبر حسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه سيتم تحديد الملاعب المضيفة لهذه المباريات اليوم الإثنين، علما بأن إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي قد استقرت في اجتماع ممثلي الأندية الذي عقد أمس الأحد على عدم تأجيل أي مباراة للأندية المشاركة خارجيا.

وسيتم مراعاة تحديد مواعيد المباريات المحلية في موعد مناسب بعد أي ارتباط خارجي مع مراعاة الفارق الزمني المحدد بحد أدني 48 ساعة.



وشهدت انطلاقة الموسم الحالي من دوري روشن للمحترفين مباراتي كلاسيكو، جمعت الأولى بين النصر والأهلي وانتهت بالتعادل 1-1، بينما فاز في الأخرى الهلال على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.