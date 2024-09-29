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رياضة

الدوري السعودي، التعاون يتقدم بهدف أمام الاتفاق بالشوط الأول

التعاون السعودي
التعاون السعودي

تقدم فريق التعاون  أمام نظيره الاتفاق بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي  تجمع بينهم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين

وأضاف جواو بيدرو هدف التقدم لصالح فريق التعاون مبكرا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول والمباراة. 

تشكيل التعاون أمام الاتفاق 

تشكيل الاتفاق أمام التعاون 

موعد مباراة الاتفاق والتعاون والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق والتعاون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، كما من المقرر أن تبث المباراة عبر مجموعة قنوات ssc sports. 

ترتيب الاتفاق والتعاون في الدوري السعودي 

ويحتل فريق الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فينا يتواجد التعاون في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.  

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