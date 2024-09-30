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خارج الحدود

نعيم قاسم: جاهزون لأي اقتحام بري من العدو الإسرائيلي

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم: "سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قررت إسرائيل الدخول بريا، وقوات المقاومة جاهزة للاقتحام البري".  
 

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نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله اللبناني مواجهات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي نصر الله حسن نصر الله

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