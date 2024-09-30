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محافظات

بسبب السرعة الزائدة، مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ثلاجة بصحراوي الأقصر

إسعاف
إسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة ثلاجة على الطريق الشرقي لمحافظة الأقصر بناحية قرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية، راح ضحيته شاب فيما اصيب آخر.

تفاصيل الحادث 


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع «س. ص» 36 عاما، وإصابة «ر. ع» 32 عاما، بكسور متفرقة بالجسم وكدمات وجروح.

السرعة الزائدة 


وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر إلى محل البلاغ لفحص البلاغ وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

جري نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم ادخال المصاب إلى غرفة الطوارئ لتلقي العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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