الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حادثا مروريا مفجعا، راح ضحيته شاب عشريني وأصيب آخر، جراء اصطدام دراجة نارية بسيارة أجرة أثناء حفل زفاف.

تفاصيل الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث أعلى كوبري قرية الدير شرق بدائرة إسنا، أسفر عن مصرع الشاب «ب.ع.ا» 20 عامًا مقيم بقرية الحميدات شرق، وإصابة «ح. ع.م» 22 عامًا، أثناء تواجدهم في زفة صديقهم العريس برفقة الأهالي بالسيارات والدراجات النارية.



جرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمصاب إلى طوارئ المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من أعلى الكوبري وأعيدت الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ودلت المعلومات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.