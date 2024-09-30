بشرى تتعاقد مع شركة عالمية لهذا السبب

خرجت الفنانة بشري عن صمتها من جديد، للرد على شائعة انفصالها عن زوجها خالد حميدة، وذلك بعد تكرار الأمر أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، قالت بشرى في لقائها مع برنامج ET بالعربي: “وجودنا مع بعض أكبر تكذيب للشائعات، وبقول للناس متصدقوش كل حاجة بتسمعوها، وأنا قررت الاتفاق مع شركة عالمية لكشف الناس اللي بتعمل حملات ضدي أو ضد أي فنان، إحنا حوالينا حروب وبلاد بتصارع عشان تعيش، مش معقول نبقى بالتفاهة دي”.

وكانت بشرى طالبت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، التحقيق في ادعاءات مشاركتها بعمل فني، دون علمها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “نداء لنقابة المهن التمثيلية للتحقيق في هذا الأمر”.