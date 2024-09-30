الإثنين 30 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

الأفلام وقيمة الجائزة، تفاصيل الأعمال المرشحة لنجمة الجونة الخضراء

فيلم الصراع لأجل
فيلم الصراع لأجل لايكيبيا، فيتو

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة عن الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء، وذلك خلال الدورة التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر المقبل وحتى 1 نوفمبر 2024. 

جائزة نجمة الجونة الخضراء 

وتختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرّف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها، وسيحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

الأفلام المرشحة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء 

وهذه قائمة بالأفلام المشاركة في المسابقات والأقسام المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة:

١- الصراع لأجل لايكيبيا 
الاختيار الرسمي خارج المسابقة
٢- المعماري 
الاختيار الرسمي خارج المسابقة
٣- أوليفيا والغيوم 
الاختيار الرسمي خارج المسابقة
٤- تدفُّق 
الاختيار الرسمي خارج المسابقة
٥- من التراب وإليه 
الاختيار الرسمي خارج المسابقة
٦- نوع جديد من البرِّيَّة 
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

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