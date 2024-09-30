نشرة الأخبار، يوم الأحد الدامي في لبنان، 120 غارة إسرائيلية ومقتل 105، "فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يوم الأحد الدامي، 120 غارة إسرائيلية على لبنان، مقتل 105، ونزوح مليون مواطن

شن الجيش الإسرائيلي حوالي 120 غارة جوية على لبنان، اليوم الأحد، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هذه الغارات قتلت ما لا يقل عن 105 أشخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه شن "غارات واسعة النطاق على أهداف لحزب الله"، متعهدًا بـ"مواصلة الهجمات".



رئيس الاحتلال يكشف مخطط بلاده الشيطاني للمنطقة بعد اغتيال حسن نصر الله

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قرار استراتيجي ونحتاج عملية سياسية تفتح أفقا يغير المنطقة ويتيح تحالفات نتطلع إليها.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: علينا أن نبذل كل ما هو مطلوب لإعادة المختطفين، لا سيما وأن يحيى السنوار يسعى لتعزيز خلافاتنا الداخلية.

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالمدفعية ويحقق إصابات

أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية، وأكد أنهم حققوا إصابات مباشرة.

وقال الحزب في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:50 من فجر يوم الاثنين 30-09-‌‏2024 قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".



التعليم تكشف موعد بدء الدراسة بـ 4 مدارس يابانية جديدة



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء الدراسة بـ 4 مدارس مصرية يابانية جديدة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بعد فتح باب التقدم للالتحاق بها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تلك المدارس تشمل مدرستين بمحافظة القاهرة (بحلوان 15 مايو، والعاصمة الإدارية)، وفى محافظة القليوبية (القناطر الخيرية) وفى محافظة السويس (السلام 2)، حيث تبدأ الدراسة بهذه المدارس نهاية شهر أكتوبر 2024 وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية.

الجبهة الفلسطينية تعلن استشهاد 3 من عناصرها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا ببيروت



أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استشهاد 3 من عناصرها في الغارة الإسرائيلية التى استهدفت لأول مرة شقة، بمنطقة الكولا في بيروت.

وتواصلت الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين على لبنان، وشملت بيروت لأول مرة، والبقاع الشمالي والهرمل، موقعة حصيلة جديدة من الشهداء والجرحى.

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة منطقة الكولا في بيروت، وبلدات نحلة، مقنة، يونين، والنبي شيت في البقاع الشمالي، وسقط أكثر من 10 شهداء في حصيلة أولية للغارات على الهرمل فضلا عن عدد كبير من الجرحى.

لحظة سقوط طائرة أمريكية من نوع MQ9 في محافظة صعدة اليمنية (فيديو)

تداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من إسقاط طائرة أمريكية نوع "MQ9" في محافظة صعدة شمال اليمن حسب مصادر يمنية.

وكانت وزارة الصحة بحكومة أنصار الله (الحوثيين) قد أعلنت أمس الأحد، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في الحصيلة الأولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة.

"فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

كشفت مصادر داخل الأهلي تفاصيل الأزمة الصحية لمحمود كهربا لاعب الأهلي، بعد أنباء نقله إلى أحد المستشفيات عقب إصابته بوعكة صحية.

وعلمت " فيتو" أن “كهربا” شعر بسرعة في ضربات القلب وأيضا (برودة في الجسم) ودوخة، وعلى الفور تواصل مع أحمد جاب الله طبيب الأهلي الذي طالب اللاعب بالتوجه إلى أحد المستشفيات سريعا.

بيان رسمي من حسين لبيب بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

نشر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.



شيكابالا: انهمرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي وكنت مطمئنا بحصد اللقب

أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة يقوم بمجهودات كبيرة مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "انهرت في البكاء قبل مباراة السوبر الإفريقي بسبب تيفو جماهير نادي الزمالك، وحصدنا اللقب بسبب الجماهير وتعاهدنا على ذلك قبل المباراة".

وأضاف: "لدينا أفضل لاعبين في مصر وتحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء وكنت مطمئنا بحصد لقب السوبر الإفريقي".



دونجا يكشف كواليس مشادته مع إمام عاشور في السوبر الإفريقي

تحدث نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك، عن المشادة مع إمام عاشور، لاعب الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية.

قال دونجا، لاعب الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: “إمام عاشور أخطأ في حق أهلي بمباراة السوبر، ولا يوجد مشكلة بيننا”.

وأضاف: “رسالتي لإمام عاشور أن لا يبحث عن اللقطة ويركز في الكرة فقط”.

وتابع اللاعب: “جوميز استطاع مساعدتي وظهرت بشكل أفضل معه، الاستحواذ بمباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي كان لنا على الرغم من وجودي بمفردي”.



ناصر ماهر: السوبر الإفريقي البطولة الأغلى في مسيرتي

تحدث ناصر ماهر، لاعب الزمالك، عن التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في الرياض.

وقال ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية: “السوبر الإفريقي أغلى بطولة حققتها في مسيرتي الكروية، أول مرة أرى جمهور بيجيب للاعبين هدايا، وهذا ما رأيته من جمهور الأبيض”.



وأضاف: “ربنا كرمني وعوضني بجمهور الزمالك، وأفضل وقت حبيت فيه الكرة وأنا داخل جدران الأبيض”.

وتابع: “إدارة الزمالك كانت ترغب في ضمي وكان لدى نفس الرغبة للعب للأبيض، وكنت أشعر أن مكاني في القلعة البيضاء وإن نجاحي هيكون معاهم”.



بعد اختلاق واقعة مؤمن زكريا، قصص النجوم والمشاهير مع أعمال السحر

أثارت واقعة اللاعب مؤمن زكريا ضجة منذ أول أمس على مواقع السوشيال ميديا، حيث تداول روادها خبر العثور على أعمال سحر وشعوذة مدفونة بإحدى المقابر في القاهرة، وأعلن عنها تربي بمقابر البساتين، ولكن الأجهزة الأمنية كانت بالمرصاد واستطاعت أن تفك رموز ادعاءات التربي بالعثور على صورة اللاعب ومعها بعض أعمال السحر والطلاسم، وتم إلقاء القبض على المدعين، ولم تكن حالة اللاعب مؤمن زكريا الأولى ولن تكون الأخيرة لتعرض بعض المشاهير وخاصة لاعبي كرة القدم والفنانين، لأعمال سحر وشعوذة.

قلبي واجعني عليه، والدة قتيل الغربية: عايزة حق ابني وهدومه لسه بدمه

دخلت والدة الشاب "إبراهيم عبد المعطي العتومي" الـ37 عامًا والمقيم بقرية بقلولة مركز السنطة بالغربية في نوبة بكاء على الهواء، بسبب "مشهد مقتل نجلها"، وطالبت وزارة الداخلية بحق ابنها.

وتحدثت والدة "العتومي" عن سبب القصة، خلال بث مباشر عبر صفحة “فيتو” على الفيس بوك، وقالت إن خلافات بسبب الأطفال دفعت 3 من جيرانها بقتل نجلها.

