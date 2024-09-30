جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها للعام الجامعي 2024- 2025 م

نظمت جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة حفل استقبال للطلاب الجدد للعام الجامعي 2024-2025 م خلال الأسبوع التعريفي بكليات وبرامج وأنشطة الجامعة، في أجواء يسودها البهجة والفرحة

وجاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي، مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور نبيل عرفات، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى المشرف العام على مقر الجامعة.

تفقد معرض الأنشطة الطلابية

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة معرض الأنشطة الطلابية، كما عقد اجتماعًا مع عمداء الكليات ومديري البرامج لمتابعة سير العملية التعليمية.

وهنأ الدكتور شريف يوسف خاطر أبنائه الطلاب بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا أن هذا العام بجامعة المنصورة الأهلية يعد الثالث منذ بدء الدراسة بها حيث بدأت الدراسة عام 2022 وأصبح لدينا كليات مختلفة وبرامج تعليمية وتعد الجامعة امتداد حقيقي لجامعة المنصورة الحكومية والتي لها تاريخ عريق ومشرف على المستوى المحلى والدولي.

وتعد جامعة المنصورة الأهلية من جامعات الجيل الرابع ولقد اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الجامعات الأهلية وانشاء جامعة المنصورة الأهلية لتطوير التعليم العالي كجزء من المشروعات القومية والتي تعمل على إتاحة فرص وبرامج تعليمية متميزة تتناسب واحتياجات سوق العمل وتواكب المستقبل لأبنائنا الطلاب، ولقد تم تجهيز الجامعة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات من مدرجات ومعامل والقاعات الدراسية كما تم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة المنصورة الحكومية كما تقدم الجامعة التدريب لطلابها بمستشفيات القطاع الطبي بجامعة المنصورة ومختلف الهيئات والمؤسسات التدريبية.

كما وجه كلمة لأبنائه الطلاب بأن الدولة المصرية اهتمت ببناء الإنسان ووفرت لهم فرصة تعليم أفضل وأنها السبيل إلى مستقبل أفضل كما حثهم على الاجتهاد والانتظام فى الدراسة لتحقيق التفوق والمشاركة الفعالة في الانشطة الطلابية والمجتمعية.