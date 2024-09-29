رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة "57 "بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمستوى الخريجين في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة في الهيئات القضائية وجميع المؤسسات الوطنية الأخرى وإسهاماتهم فيها، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بمناسبة تخريج الدفعة 57.

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة "57 "بكلية الشريعة والقانون

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى أسر الخريجين، مؤكدًا أن هذا اليوم هو يوم الحصاد.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الخريجين، وطالبهم بالتزود في طلب العلم؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وقل ربي زدني علمًا﴾لافتًا إلى أن طلب العلم يحتاج إلى المثابرة وأن طلب العلم يوصل صاحبه إلى الجنة؛ مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة».

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حث على طلب العلم والتزود منن

وقال رئيس الجامعة: الإسلام حث على طلب العلم والتزود منه، مؤكدًا أن طلب العلم والتزود به يحتاج إلى عزيمة، قال تعالى: ﴿يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾، مشيرًا إلى أن التخرج اليوم هو البداية لطلب العلم والتزود به.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم خريجي الدفعة 57، إضافة إلى تكريم القامات العلمية الكبيرة من عمداء ووكلاء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام، وكل من أسهم في تخريج أجيال تسهم في رفعة شأن الوطن وتقدمه.